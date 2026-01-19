«Это – уродливое образование. Просто отодвинуть не получится» – Поддубный об Украине

Максим Столяров.  
19.01.2026 22:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2201
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад пытается превратить СВО в «бесконечный пакистано-индийский конфликт», в котором нет победителей.

Об этом в рамках проекта «Эмпатия Манучи» заявил военный репортёр, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад пытается превратить СВО в «бесконечный пакистано-индийский конфликт», в котором нет победителей. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже если мы отодвинем «вот это», останется очень уродливое образование, которое случилось на месте нашей Украины. Уродливо оно своей кровожадностью, уродливо оно сутью своей. То, что киевский режим делает с людьми – это отвратительно. Это у любого нормального человека должно вызывать такой набор эмоций…

Из нас хотят сотворить такой пакистано-индийский конфликт бесконечный. Когда победителей нет, когда государство должно постоянно тратить какое-то количество ресурсов на то, чтобы противодействовать в рамках этого конфликта», – сказал Поддубный.

«Им ещё хочется это всё перевести в религиозный конфликт. Смотрите, как системно пытаются вырвать Украину из нашего Православия», – добавил военкор.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить