Принадлежность Гренландии Штатам ничего не меняет: ядерные ракеты разместят всё равно – эксперт

Юридическая принадлежность Гренландии никак не помешает НАТО осуществить свои давние планы о размещении на острове ядерного оружия.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель директора по научной работе, руководитель Центра изучения стратегического планирования Сергей Кислицын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Приобретение Гренландии Штатами вряд ли создаст серьёзный кризис для НАТО, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В этом контексте, выгоды могли бы не превысить риски для России. У которой стратегические интересы в Арктике. Какое ваше мнение?», – спросил журналист из Китая.

«Гренландия –это всё-таки территория НАТО. У Соединённых Штатов и сейчас там есть военные базы. Никто не мешает довести их количество до какого-то значения, утроить, удесятерить, если угодно. Точно так же никто не мешает держать на берегах какой-нибудь ледокольный, авианосный флот и всё, что угодно», – сказал Кислицын.