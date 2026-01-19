Мирослав Гай: «Майданутых – в расход. Из остальных украинцев русские сделают самую боеспособную армию на планете»

19.01.2026 18:59
Поражение Украины обернётся смертельной опасностью для всей Европы.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил украинский военный и волонтёр Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Говорю нашим международным партнёрам, что основная угроза, если бы случился проигрыш Украины, не в том, что Россия приблизится к странам НАТО. У России и так есть общие границы с НАТО. …Россия сразу же начнёт мобилизовать население Украины. Таких как я – просто поубивают! Уничтожат всех, кто был добровольцем.

Они же недаром, когда оккупируют определённую территорию, их ФСБ заходит в наши военкоматы, ТЦК и начинают выискивать всех, кто был участником АТО, Майдана, «революции гидности», выискивать ветеранов. Выискивать бывших ветеранов КГБ и предлагать им перейти. А таких, как они говорят – майданутых, их сразу уничтожают», – вещал Гай.

«Это будет наибольшей опасностью. Поэтому, считаю, европейцы должны поддерживать ВСУ и Украину как таковую, потому что Путин сейчас стратегически проигрывает, но если бы он победил, то он бы смог создать такую угрозу и даже атаковать Европу, и иметь там успех. Потому что он бы получил наиболее боеспособную армию на планете», – паниковал недобитый АТОшник.

