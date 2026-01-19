Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Изречения президента Франции Эмманюэля Макрона свидетельствует о том, что Париж давно вступил в противостояние с Вашингтоном и Лондоном за «украинское наследие».

Об этом в своём видеоблоге заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«2/3 разведданных, получаемых от партнеров и союзников Украины, предоставляется Францией, и Франция (как было сказано Макроном), заменила в этом смысле США. Мягко говоря, это преувеличение. Штаты как предоставляли – так и предоставляют заметный объем важнейшей и незаменимой развединформации Украине. Но то, что отчасти этот объем был дополнен и где-то действительно заменён французами – это правда. По крайней мере, по целеукаазниям, сопровождением перемещений вокруг линии боестолкновения и т.д., занимаются, в том числе, и французы, их спутники», – сказал Павлив.

Однако он указал на другое.