Эфемерный «дух Анкориджа»: Трамп не улучшил отношения между США и РФ – американист

Максим Столяров.  
19.01.2026 23:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2159
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


За год президенства Дональда Трампа российско-американские отношения – не на словах, а на деле – нисколько не продвинулись, и всё ещё ограничиваются проблематикой СВО.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила заместитель директора по научной работе, руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За год президенства Дональда Трампа российско-американские отношения – не на словах, а на деле...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Насколько за прошедший год продвинулись наши отношения с США?», – спросила ведущая.

«Российско-американские отношения не продвинулись, потому что они все сфокусированы, их основной темой на сегодняшний момент является урегулирование конфликта на Украине.

И политика в отношении России в США полностью определяется тем, как развивается этот конфликт, и тем, насколько Трампу удается или не удается воздействовать на конфликтующие стороны», – ответила Журавлева.

«Про российско-американские отношения мы сможем говорить, когда какой-то переговорный процесс начнется, или еще лучше будет достигнуто какое-то соглашение. Пока это не про двусторонние отношения, а про урегулирование конфликта.

И здесь я бы сказала, что Трамп действует вполне по своему плану. Наверное, каких-то результатов ему удалось достичь. Как минимум, есть предварительные пункты, которые стороны обсуждают. Есть участие ЕС, и это вполне как достижение Трампа, которого изначально не было.

Снижена очень сильно негативная риторика из Вашингтона в отношении России. Это тоже можно сказать как достижение, потому что первые месяцы Трампа немножко штормило в выражении своего отношения», – подытожила она.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить