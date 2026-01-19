Европа находится в шаге от войны с Россией, потому что большинство лидеров ЕС настроены агрессивно.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на митинге в Мишкольце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для того, чтобы Мишкольц мог обеспечить свою молодёжь, необходимо, чтобы их не призывали в армию на Украине. Но крупнейшие европейские партии говорят о войне, а их лидеры уже подписали соглашение об отправке солдат на Украину! Они говорят, что это будут миротворцы, но я считаю, что это будут разжигатели войны.

У нас правильные и сбалансированные отношения с русскими. И это нужно ценить, потому что в будущем это будет иметь огромное значение.

А теперь давайте посмотрим, есть ли у нас друзья в ЕС? Это более сложный вопрос, мы многое потеряли. Мы остались в одиночестве. Низкий уровень германо-венгерских отношений – это потеря.

Есть несколько препятствий для достижения любой важной цели в будущем. Во-первых, нужно выйти из войны. Ещё есть шанс договориться», – сказал Орбан.