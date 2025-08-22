В Киеве – Стадия смирения: «Путин будет до последнего сражаться за освобождение русских земель»
Нет такой силы, которая заставит президента РФ изменить свой взгляд на Украину как искусственное образование.
Такое мнение в эфире львовского канала НТА высказал киевский политический обозреватель, антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Русофоб считает, что Путин будет пытаться уклониться от встречи с Зеленским, поскольку не считает того партнером по переговорам.
«Он воспринимает Зеленского как руководителя какого-то там сепаратистского режима на территории, которая должна быть территорией России. Трамп же не встречается с Пушилиным или Пасечником. Для Путина Зеленский – это Пушилин или Пасечник наоборот. Американский губернатор на русской земле», – сказал Портников.
По его словам, эта картина в голове российского президента не изменится, поскольку он давно воспринимает Украину как искусственное образование.
«Нет такой силы, которая может вынудить его изменить взгляд на Украину. От него можно только отбиться, только заставить его прекратить военные действия и осознать, что он не сможет уничтожить государственность Украины. Но от этого эта государственность в его голове, в его восприятии никогда не станет легитимным.
Он будет умирать, если ему не удастся захватить Украину, осознавая, что часть русской земли остается оккупированной американцами и их прислужниками – украинскими националистами. Что он не справился, но будет верить, что следующий лидер России обязательно справится и войдет в Киев», – подчеркнул Портников.
