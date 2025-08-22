Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нет такой силы, которая заставит президента РФ изменить свой взгляд на Украину как искусственное образование.

Такое мнение в эфире львовского канала НТА высказал киевский политический обозреватель, антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русофоб считает, что Путин будет пытаться уклониться от встречи с Зеленским, поскольку не считает того партнером по переговорам.

«Он воспринимает Зеленского как руководителя какого-то там сепаратистского режима на территории, которая должна быть территорией России. Трамп же не встречается с Пушилиным или Пасечником. Для Путина Зеленский – это Пушилин или Пасечник наоборот. Американский губернатор на русской земле», – сказал Портников.

По его словам, эта картина в голове российского президента не изменится, поскольку он давно воспринимает Украину как искусственное образование.