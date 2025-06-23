В Киеве приуныли: Из-за войны в Иране отменяется «осенний крах» в России

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Военное командование РФ определённо что-то готовит на осень, но пока ясно только одно – что средства у Москвы на это будут.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил киевский эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По большому счёту, что русские планируют делать осенью, является вопросом открытым и неясным. Все те чрезмерно оптимистические сказки, что точно осенью придёт большой полярный зверёк и накроет собой экономику России, нужно теперь засунуть в ящик, потому что это перестало быть актуальным на фоне того, что происходит на Ближнем Восходе. Цена на нефть повышается, и уже у русских есть деньги и техника вести войну», – предупредил он.

«Есть сам факт того, что русские постепенно начинают накапливать саму группировку в Белоруссии. Причём, дёргают оттуда разные составляющие. Например, часть 200-й бригады воюет на Сумщине, часть её оказалась в Белоруссии, ещё часть используется русскими для формирования новой мотострелковой дивизии. То есть ситуация немного неясная», – вещал Киричевский.