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В Киеве на Михайловской площади полиция задержала небольшую группу украинских националистов, которые пытались воспрепятствовать проведению гей-парада (ЛГБТ – экстремистское движение, запрещено в РФ, – прим. ред.)

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Изначально извращенцы собирались проводить свой «фестиваль» на территории бывшей советской ВДНХ, однако впоследствии им было отказано под предлогом невозможности обеспечить меры безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тогда организаторы гей-парада приняли решение перенести демонстрацию к зданию МИД Украины, поскольку министерство «является ключевым органом власти, что поддерживает права ЛГБТ и способствует улучшению ситуации с защитой прав человека».

«Интересно, а что именно поддерживает МИД Украины? Депопуляционное поведение в условиях демографической катастрофы в Украине? Ампутацию здоровых половых органов у человека и замену их на искусственные? Использование желудночно-кишечного тракта в качестве суррогата полового органа?» – возмущается один из противников гей-парада Сергей Чаплыгин.

Между тем, организаторы заявляют, что одной из целей гей-парада – «обеспечение прав» геев и лесбиянок, а также «трансгендеров», воюющих в рядах ВСУ.

Очевидно, чтобы обезопасить себя от части радикалов, организаторы также разместили объявление о поддержке «сбора на русорез», который проводит сексот СБУ нацист Сергей Стерненко.