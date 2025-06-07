В Киеве полиция упаковала нациков, мешавших гей-параду под «крышей» МИД Украины
В Киеве на Михайловской площади полиция задержала небольшую группу украинских националистов, которые пытались воспрепятствовать проведению гей-парада (ЛГБТ – экстремистское движение, запрещено в РФ, – прим. ред.)
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Изначально извращенцы собирались проводить свой «фестиваль» на территории бывшей советской ВДНХ, однако впоследствии им было отказано под предлогом невозможности обеспечить меры безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Тогда организаторы гей-парада приняли решение перенести демонстрацию к зданию МИД Украины, поскольку министерство «является ключевым органом власти, что поддерживает права ЛГБТ и способствует улучшению ситуации с защитой прав человека».
«Интересно, а что именно поддерживает МИД Украины? Депопуляционное поведение в условиях демографической катастрофы в Украине? Ампутацию здоровых половых органов у человека и замену их на искусственные? Использование желудночно-кишечного тракта в качестве суррогата полового органа?» – возмущается один из противников гей-парада Сергей Чаплыгин.
Между тем, организаторы заявляют, что одной из целей гей-парада – «обеспечение прав» геев и лесбиянок, а также «трансгендеров», воюющих в рядах ВСУ.
Очевидно, чтобы обезопасить себя от части радикалов, организаторы также разместили объявление о поддержке «сбора на русорез», который проводит сексот СБУ нацист Сергей Стерненко.
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