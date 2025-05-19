В Киеве переполох: «У нас заканчивается обменный фонд!»

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Если случится ещё одни крупный обмен военнопленными, на Украине может кончиться обменный фонд, тогда как в России останутся ещё тысячи заключённых бандеровцев.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мединский во главе группы переговорщиков, и то что место встречи изменить не смогли, это подводит к очень простым выводам: несмотря на то, что вы там три года воевали, потеряли еще территории, разрушили экономику, потеряли сотни тысяч человеческих жизней, – и вернулись в исходную точку. Вот на это выводила позиция Кремля. И у меня не было никаких иллюзий, что это станет Стамбулом-2, что будет какой-то конструктив. Все свелось к обмену позициями. А позиции, по сути, взаимоисключающие. Пока между ними я не вижу какой-то перспективы конструктива, если та или иная сторона не пойдет, не отступит от своих требований, это невозможно. Но договорились договариваться», – сказал Золотарев.