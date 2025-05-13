Если бы США дали Украине достаточное количество самолетов, ВСУ могли бы провести операцию по блокаде Крыма.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американская боевая авиация находится впереди российской на полтора поколения. И Соединенные Штаты могут нам предоставить такие компоненты, которые дадут нам возможность провести успешную операцию на южном театре военных действии. Почему на южном? Потому что у него нет тыла и потому что там абсолютно плоская поверхность без промышленных объектов, без плотной застройки и без агломерации. В этих условиях, при господстве в воздухе, можно пройти, решить эту боевую задачу практически без потерь наступающих войск.

Таким образом, прорвав вот эту 100-километровую зону, перешейки в Приазовье, и уничтожив крымские мосты и средства переправы в Керченском проливе, у нас полностью заблокированной окажется группировка, которая будет в Херсонской области, западнее участка прорыва, и Крым весь. И эта угроза есть всегда. И это, я думаю, главная причина, почему Путин пойдет на условия прекращения огня и мира, если ему дадут гарантию, что военным путем мы не будем отбивать Крым. Потому что на самом деле этот военный приз – один из самых достижимых. То есть взять Донецк гораздо сложнее, чем забрать Крым», – заявил Бекренев.