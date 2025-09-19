В Киеве индиец поставил на место мечтающих о развале России

Украине и ее западным союзникам не стоит тешить себя иллюзиями о перспективах развала России.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в ходе проведенной фондом украинского олигарха Виктора Пинчука дискуссии на тему «Россия побеждает или разваливается?» заявил Геппимон Джейкоб, редактор журнала India’s World.


«Видел ли я, что Россия разваливается? Нет, скажу честно, возможно мой ответ и провокационный», – сказал Джейкоб.

Он резонно заметил, что поражением России будет считаться лишь ее вытеснение с занятых территорий.

«То, что Украина не смогла оттеснить Россию до своих изначальных границ можно  толковать как в известной степени победу России», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, не стоит рисовать картины поражения России, и указывает на экономические успехи РФ.

Он вспоминает, что во время своего прошлого визита в Киев «можно было говорить, что геополитически Россия проигрывала, была изолированной».

«Администрация Дональда Трампа изменила это уравнение. Баланс силы снова позволяет России участвовать в глобальных саммитах и встречах», – заявил Джейкоб.

Он отмечает, что Россия благодаря своему ядерному потенциалу «сумела действовать как сдерживающий фактор в решениях по поставкам определенных видов вооружения европейцами, американцами Украине».

