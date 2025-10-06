В Европе телевизору удалось победить холодильник – Лукьянов

Максим Столяров.  
06.10.2025 16:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 501
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина, Экономика


Не стоит особо утопать в иллюзиях, что растущее в Европе раздражение в отношении глобалистских властей снижает градус русофобии в обществе – пропаганда уже сделала своё дело.

Об этом на канале «ТВЦ» заявил международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, там очень сильно изменилась атмосфера, но остающиеся ещё какие-то контакты показывают, с одной стороны, что разрыв между верхушками и массами растёт. Потому что то, что волнует массы, совершенно не волнует верх, или волнует, но они не знают, что делать, и поэтому отбрасывают. А то, на что пытается перевести внимание истеблишмент, не кажется столь важным людям.

С другой стороны, пропаганда есть пропаганда, она работает, люди это воспринимают, перемены происходят. И что нам важно понимать и не иметь иллюзий: расчёт на то, что ухудшение ситуации из-за конфликта с Россией и соответственная негативная реакция общества может толкнуть к тому, чтобы переосмыслить отношения с Россией – вот это не работает», – констатировал Лукьянов.

«Недовольство растёт, люди становятся всё более агрессивными в отношении своих правительств, но это не значит, что они говорят – давай обратно русский газ, этого не происходит. Вот это удалось им разделить. И из этого надо исходить.

Не надо думать, что у них брюхо в какой-то момент победит, как это – холодильник победит телевизор, и они скажут – ладно, давай Северный поток починим, вот, нет. Уже всё намного сложнее», – добавил эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня



