В Европе телевизору удалось победить холодильник – Лукьянов

Не стоит особо утопать в иллюзиях, что растущее в Европе раздражение в отношении глобалистских властей снижает градус русофобии в обществе – пропаганда уже сделала своё дело.

Об этом на канале «ТВЦ» заявил международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Конечно, там очень сильно изменилась атмосфера, но остающиеся ещё какие-то контакты показывают, с одной стороны, что разрыв между верхушками и массами растёт. Потому что то, что волнует массы, совершенно не волнует верх, или волнует, но они не знают, что делать, и поэтому отбрасывают. А то, на что пытается перевести внимание истеблишмент, не кажется столь важным людям. С другой стороны, пропаганда есть пропаганда, она работает, люди это воспринимают, перемены происходят. И что нам важно понимать и не иметь иллюзий: расчёт на то, что ухудшение ситуации из-за конфликта с Россией и соответственная негативная реакция общества может толкнуть к тому, чтобы переосмыслить отношения с Россией – вот это не работает», – констатировал Лукьянов.