В Донецке напомнили: Верхушка УПЦ не является союзником России

Максим Столяров.  
09.10.2025 18:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 208
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Церковь


Несмотря на гонения со стороны бандеровцев, каноническая Украинская православная царьков никогда не была союзником России.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил донецкий журналист и политолог Рамиль Замдыханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Святогорская лавра, которая находится на территории Донецкой области, контролируемой ВСУ, там наместник Арсений арестован и находится в заточении. Вменяется ему сотрудничество с российским режимом только за то, что митрополит объяснил людям, какими путями им лучше приходить на службу, чтобы было безопасно. А его обвинили во всех смертных грехах.

А что вменяется в вину УПЦ, по крайней мере транслируется в общественное сознание? Что дескать УПЦ – это филиал РПЦ, страны-агрессора, и все прочие эпитеты, следующие за этими обвинениями.

Но посмотрим правде в глаза – три года тянется конфликт, хоть чем-то УПЦ проявила себя как пособник России? Ни в коем случае, она выполняет свою исключительно духовную миссию», – сказал Замдыханов.

«Наверное, стоило бы их осудить, но не буду, потому что а как бы поступил любой другой человек на территории Украины?

Но УПЦ не только отпевает своих прихожан из ВСУ, она ещё и собирает гуманитарную помощь, помогает бойцам ВСУ. Тем не менее, это тоже не идёт в зачёт, и [киевская власть] всё равно упрекает что УПЦ льёт воду на мельницу врага.

Видим ли мы какой-то демарш со стороны прихожан УПЦ, что они не будут воевать с православными россиянами? Такого тоже нет», – добавил он.

