«В борделе поменяли лизож..пов»: львовский русофоб о смене премьера Украины

В условиях тотальной диктатуры смена премьера на Украине не поменяет ровным счётом ничего.

Об этом в своём видеоблоге заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже не понимаю, зачем с таким очарованием наблюдать за перестановкой кроватей в борделе. Ну, Шмыгаль-Хмыгаль, будет какая-то женщина, ещё кто-то – какое это имеет значение в модели единоличной власти? Какой смысл обсуждать фамилии стрелочников, когда только один центр власти, другого и нет, и не было, и такое ощущение, что и не будет.

В аномальной офисо-президентской республики должность премьера «никто» не имеет значения, потому что это лицо, которое просто сидит в кабинете и подписывает акты выполненных работ. Причём, выполненных для другого центра власти, центра принятия решений, центра приёма на работу и увольнений, центру украинской вселенной на улице Банковой», – сокрушался Дроздов.