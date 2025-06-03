Условия для Украины хуже, чем были у Финляндии в 40-м

Анатолий Лапин.  
03.06.2025 14:23
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина, Финляндия


Россия фактические предлагает Украине условия капитуляции.

Об этом в эфире видеоблога Politekа заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия фактические предлагает Украине условия капитуляции. Об этом в эфире видеоблога Politekа заявил политолог Андрей...

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«Это даже не похуже, чем финляндизация. В Финляндии Советский Союз позволил финской политической элите сохранить лицо. Да, были там суды над финскими военными преступниками, но все это спустили на тормозах, очень мягко, это не был Нюрнберг. Да, единственная страна, которая выполнила репарации Советскому Союзу, это Финляндия, но там и сумма, по-моему, 293 миллиона марок, не запредельная сумма. Да, Финляндия потеряла 20% территории, но там в части, да, она, по сути, стала нейтральной, внеблоковой, но таких категорических условий, касающихся внутренней политики государства, там не было», – заявил Золотарев.

По мнению эксперта, Россия не собирается сейчас сворачивать военные действия.

«Пока мы видим российское наступление, которое только набирает обороты – это и Курская операция, плавно переросшая в Сумскую, и там у нас все прыгали от восторга от ударов по российским районам, а вот как раз в воскресенье потеряли еще и Константиновку в Сумской области, продолжается под Покровском, есть продвижение под Часовым Яром. Она откусывает кусок за куском, и Путин убежден в том, что осенью, пока военная удача сопутствует российской армии, Россия будет в куда лучших условиях», – резюмировал политолог.

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