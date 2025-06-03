Условия для Украины хуже, чем были у Финляндии в 40-м

Россия фактические предлагает Украине условия капитуляции.

Об этом в эфире видеоблога Politekа заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это даже не похуже, чем финляндизация. В Финляндии Советский Союз позволил финской политической элите сохранить лицо. Да, были там суды над финскими военными преступниками, но все это спустили на тормозах, очень мягко, это не был Нюрнберг. Да, единственная страна, которая выполнила репарации Советскому Союзу, это Финляндия, но там и сумма, по-моему, 293 миллиона марок, не запредельная сумма. Да, Финляндия потеряла 20% территории, но там в части, да, она, по сути, стала нейтральной, внеблоковой, но таких категорических условий, касающихся внутренней политики государства, там не было», – заявил Золотарев.

По мнению эксперта, Россия не собирается сейчас сворачивать военные действия.