Уроки «Русского Перл-Харбора» для США: в Пентагоне задумались об уязвимых местах своей обороны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные СМИ продолжают осмысливать военно-стратегические последствия украинской операции «Паутина». The New York Times пишет, что украинская атака должна стать уроком и для армии США. Как отмечает издание, представитель министерства обороны одной из стран НАТО в Европе заявил на условиях анонимности, что удары Украины уже вызвали дискуссии о том, нужно ли союзникам переоценить свои уязвимые места.

В частности, эксперт по российским беспилотникам из американского Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт заявил изданию, что «мы постепенно приходим к пониманию» угрозы, которую беспилотники представляют для американских военных баз.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда речь идет о крупных военных базах, на которых на взлетно-посадочной полосе стоит много самолетов, урок украинского нападения заключается в том, что такой удар может быть нанесен в любой момент», — сказал Бендетт. «На данный момент маловероятно, что наши базы имеют комплексную защиту от угроз ближнего радиуса действия».

Джеймс Паттон Роджерс, еще один эксперт по беспилотной войне из Корнельского университета, сказал газете, что западные державы особенно уязвимы на многих своих военных базах в других странах, на Ближнем Востоке и Африке, где ряд экстремистских групп и другие условия местности делают практически невозможным обеспечение стандартной защиты.

По его словам, так произошло в 2024 году, когда три солдата армейского резерва США погибли на базе в пустыни Иордании, известной как «Башня 22», где, по словам Роджерса, нанес удар иракский беспилотник.

Некоторые американские военные отставники, такие, как бывший высокопоставленный командир армии США в Европе Бен Ходжес, заявили, что удары Украины должны заставить администрацию Трампа пересмотреть свои планы по созданию противоракетного щита «Золотой купол».

По данным конфидентов издания, Пентагон разрабатывает планы по реализации этого проекта. Представители администрации Трампа заявляют, что это будет военная система нового поколения, предназначенная для защиты от различных баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, развернутых противниками, такими как Россия.

«Однако ракетный щит в том виде, в котором он задуман, не защитит США от беспилотников, подобных тем, которые использовала Украина. Украинские атаки на российские аэродромы показывают, что 175 миллиардов долларов, которые Трамп хочет потратить на проект щита, «являются нецелевым использованием ресурсов», – цитирует издание мнение Александра Виндмана, бывшего офицера армии США украинского происхождения, который в 2019 году работал в Совете национальной безопасности.