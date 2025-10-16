Укро-военные в шоке: Европа ничего не понимает – и готовится к вчерашней войне

Максим Столяров.  
16.10.2025 20:19
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 495
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За воинственной риторикой Польши, Прибалтики и других стран ЕС о готовности к войне с Россией через 3-5 лет скрывается абсолютное непонимание характера боевых действий, с которыми придётся столкнуться.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За воинственной риторикой Польши, Прибалтики и других стран ЕС о готовности к войне с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По поводу их трёхлетней подготовке к войне, сейчас в Литве прошли учения «Стальной волк», ещё одно, и в этом смысле оценка украинской стороны – украинцы в шоке.

Потому что литовцы и те, кто с ними взаимодействуют, а там около 3 тыс. военнослужащих, в том числе, западных стран, они, как считают побывавшие на ЛБС украинцы, готовятся к прошлой войне», – сказал Горбачёв.

«Даже украинские специалисты военные считают, что подготовка Европы к войне если и идёт, то идёт не по тем лекалам и направлениям, что необходимо. И в этой связи очень много сомнений, успеют ли они даже за этот срок к чему-то подготовиться», – добавил капитан запаса.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить