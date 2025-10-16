Укро-военные в шоке: Европа ничего не понимает – и готовится к вчерашней войне
За воинственной риторикой Польши, Прибалтики и других стран ЕС о готовности к войне с Россией через 3-5 лет скрывается абсолютное непонимание характера боевых действий, с которыми придётся столкнуться.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По поводу их трёхлетней подготовке к войне, сейчас в Литве прошли учения «Стальной волк», ещё одно, и в этом смысле оценка украинской стороны – украинцы в шоке.
Потому что литовцы и те, кто с ними взаимодействуют, а там около 3 тыс. военнослужащих, в том числе, западных стран, они, как считают побывавшие на ЛБС украинцы, готовятся к прошлой войне», – сказал Горбачёв.
«Даже украинские специалисты военные считают, что подготовка Европы к войне если и идёт, то идёт не по тем лекалам и направлениям, что необходимо. И в этой связи очень много сомнений, успеют ли они даже за этот срок к чему-то подготовиться», – добавил капитан запаса.
