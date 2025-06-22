Укро-военкор: Пехота не вывозит психологически – по 90 суток блокированы на позициях
Из-за серьёзной нехватки личного состава в рядах ВСУ и плотного контроля дронами ВС РФ с воздуха – каждое проведение и без того редких ротаций превращается в целую боевую операцию.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас потери, в том числе, от психологических травм, от истощения. В целом потери пехоты, если учесть эти не боевые причины, они огромны. А пехота – это род войск, где в современных условиях человеку трудно продержаться более полугода, может, и невозможно.
Пехотинец вынужден в современных условиях выходить на позиции на 20 суток, это минимально. [Хотя, мировые стандарты говорят о том, что для пехотинца, максимум, 4 суток] – это было ещё в начале войны, в середине, а сейчас это просто невозможно. Даже не с гуманной точки зрения, а потому что каждая ротация под плотным поражением и контролем дронов противника. Это отдельная, особенная боевая операция», – рассказал пропагандист.
«Есть люди, которые находятся на позициях длительные сроки, потому что эта позиция и подходы к ней контролируются противником с воздуха. Сейчас сняли интервью с бойцами 18-й бригады Нацгвардии, которые пробыли на позиции 93 суток. 93 суток люди прожили в земле, безо всех благ цивилизации, и под огнём. Но это уже не рекорд. Я знаю пехотинца в 14-й бригаде ВСУ, который пробыл на позиции 150 суток. Просто не было возможности человека вывезти», – жаловался Бутусов.
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