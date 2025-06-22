Укро-военкор: Пехота не вывозит психологически – по 90 суток блокированы на позициях

Из-за серьёзной нехватки личного состава в рядах ВСУ и плотного контроля дронами ВС РФ с воздуха – каждое проведение и без того редких ротаций превращается в целую боевую операцию.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас потери, в том числе, от психологических травм, от истощения. В целом потери пехоты, если учесть эти не боевые причины, они огромны. А пехота – это род войск, где в современных условиях человеку трудно продержаться более полугода, может, и невозможно. Пехотинец вынужден в современных условиях выходить на позиции на 20 суток, это минимально. [Хотя, мировые стандарты говорят о том, что для пехотинца, максимум, 4 суток] – это было ещё в начале войны, в середине, а сейчас это просто невозможно. Даже не с гуманной точки зрения, а потому что каждая ротация под плотным поражением и контролем дронов противника. Это отдельная, особенная боевая операция», – рассказал пропагандист.