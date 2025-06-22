Падкие на бюджет военно-гражданские администрации строят такие укрепления, которые ВСУшники даже не рискуют занимать, предпочитая им – окапываться вручную в посадках.

Об этом «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Множество дронов атакует и контролирует наши логистические пути, а поскольку они не защищены, не построена конструктивная защита, единственная защита этой логистики – леса. Поэтому нашим войскам придётся отойти до лесов. Как только там будет наша логистика защищена, там есть достаточно наших боеспособных войск, они развернутся и не пропустят врага к Сумам. Я не вижу угрозы захвата города даже сейчас», – рассуждал он.

Пропагандист раскритиковал украинские укрепления.

«Что делает враг в обороне? Он беспрерывно ведёт инженерные работы, даже на тех участках, на которых наступает. Русские всё время строят мощные оборонные сооружения. У нас с этим огромная проблема. У нас отдельно строятся отдельные позиции обороны военно-гражданскими администрациями, а потом их передают и говорят – вы должны здесь вести бои. А военные говорят: эти позиции непригодны для боя. Поэтому мы снова должны брать лопату и идти в ближайшую посадку, потому что этот красивый бетонный опорный пункт посреди поля – это просто мишень. Поэтому копаем ямки в ближайшей посадке, которую, конечно, противник может быстро выбить», – жаловался пропагандист.

Ведущая удивилась, почему не применяются инженерные войска.