«Украину ждёт капитуляция и кровавая руина» – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
04.07.2025 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Экономическая разруха и раскол в обществе приведут к тому, что Киев будет вынужден подписать «похабный мир», после чего столкнётся с гражданской войной.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Экономическая разруха и раскол в обществе приведут к тому, что Киев будет вынужден подписать...

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«Ситуация у нас совсем не радужная. Тем более, что экономики нет, экономика не работает. Ничего умнее, как дальше дырявить своими ручками карманы населения, наши экономические гении вроде Гетманцева не придумали.

Плюс к этому, еще и устраиваем внутри страны. Там перманентные срачи по поводу мовы, истории, религии. Знаете, все это может в один прекрасный момент закончиться похабным миром, а потом руиной», – сказал Золотарев.

Однако он подчеркнул, что война продлится ещё какое-то время – пока Киев не согласится на «капитуляцию».

«На капитуляцию Украина, которая еще не исчерпала все свои ресурсы, идти сегодня не готова. Поэтому такая тупиковая ситуация. Те, кто ждет, что вот-вот топор войны будет закопан, я думаю, будут очень сильно разочарованы.

Да, у нас появилась секта свидетелей внезапного прекращения войны. Но где вы увидите эти предпосылки для внезапного, что все случится неожиданно? Но я пока не вижу», – добавил он.

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