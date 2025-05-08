Украину продали с потрохами еще при Байдене – Арестович

Анатолий Лапин.  
08.05.2025 15:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Часть Украины уже продана России, причем по давно расписанному плану США.

Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшей из России журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Часть Украины уже продана России, причем по давно расписанному плану США. Об этом в...

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«Часть сделки, которая оговаривалась в Саудовской Аравии еще год назад с лишним, уже предусматривала, что американцы через аффилированных с Москвой людей, план был такой – они [США] забирают большую часть активов, получают пакет (это еще при Байдене было) и потом решают, какие оставить себе, какие сбросить России или аффилированным с Россией людям.

То есть Украину уже тогда продали с потрохами, еще при Байдене. Поэтому Трамп же никакого нового плана не придумал», – заявил Арестович.

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