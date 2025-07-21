Украинское государство всегда будет враждебным России

Украинское государство всегда будет оставаться враждебным России, иначе оно рискует стать быть полностью интегрированным.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, лучший способ понять то, что происходит сегодня на территории украинской земли – это открыть учебник истории XVII века и почитать историю этой земли. Вы увидите, что за 400 лет не изменилось ровным счётом ничего: гетманы бегают между турками, Западом и Москвой, предают всех одновременно, холопы-крепаки страдают , московские воеводы пытаются хоть какой-то навести порядок на вверенных территориях, борясь с хаосом в этом самом «Диком поле», – сказал Щелин.

По его словам, всё это было уже не в первый раз.

«Любое государство Украина будет анти-Россией, и будет военной угрозой для России. С этим государством замириться невозможно. Исторически это обречённость. Причина очень проста. Если государство Украина не враждебно России, то рано или поздно оно попадает в культурное, языковое, духовное притяжение России, и теряют свою вот эту саму украинскость. Украинские националисты прямо говорят о том, что нам нужно пожертвовать большинством населения, чтобы обрести свою независимость и самость.

Если же говорить о населении, о земле, то опять-таки – XVII век, начало XX века, казалось бы, война страшная, ненависть, постоянно меняются границы, а потом все спокойно», – добавил эксперт.