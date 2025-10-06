Украинский прокурор: ВСУ кишат инвалидами детства и туберкулезниками

Игорь Шкапа.  
06.10.2025 15:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 419
 
Дзен, Мобилизация, Украина


В ходе мобилизации на Украине в армию попадает огромное количество людей, которые просто непригодны к прохождению службы.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«Даже в положение о прохождение военно-врачебной комиссии внесли изменения, разрешающие при призыве не осуществлять необходимые исследования и заниматься манипуляциями. Ранее было четко определено, что должна быть кардиограмма, рентген, анализы, чтобы не взять в воинскую часть, в частности, с туберкулезом – тех, кто может заразить других военнослужащих, или не взять больного, который не может воевать», – сказал бывший прокурор.

Теперь же решением минобороны эти нормы упразднены и привел вопиющий пример.

«Инвалид с детства, записан в «Резерве+», который на основании решения ВВК признан годным. Инвалидом с детства пожизненно признан. Это в одном документе содержится и пригоден по решению ВВК. Это абсолютный маразм. А почему это позволяется? Потому что формально нормативный акт разрешает», – объясняет Горбатюк.

По его словам, таким образом набирается огромное количество военнослужащих, которые не будут служить.

«Их призывают, чтобы они, придя в армию, сразу подавали на ВВК и сразу собирали документы и, по меньшей мере, признавались ограниченно пригодными, а многие – непригодными и увольняющимися. За это время они получают денежное довольствие, форму, которая считается списанной со времени ее выдачи. То есть, на одного военнослужащего – десятки, а может и сотни тысяч гривен тратятся только для того, чтобы он побыл месяца два в армии, чтобы кто-то перед кем-то отчитался», – описал реалии Горбатюк.

