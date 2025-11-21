Украинский комбат: «Ситуация катастрофическая. Русские продвигаются на десятки километров»
На фронте ситуация для формирований киевского режима продолжает усугубляться.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил командир командир сформированного из членов запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» одноименного батальона Петр Кузик.
«Ситуация [на фронте] не просто сложная, она проблемно сложная, катастрофическая на некоторых участках», – сказал комбат.
По его словам, на ряде участков российские бойцы заходят в тыл ВСУ «на десятки километров».
«Иногда непонятно, мы работаем в тылу врага или враг в тылу. У нас взаимные ударно-поисковые действия, обнаружение вражеских ДРГ, работа наших ДРГ. Линия боевого столкновения очень размыта, неоднородна, ее по факту нет. Есть вот такое взаимное глубокое проникновение.
И иногда, когда боец получает ранение в глубоком тылу врага, посылают группу из трех-четырех людей, которые тут же будут выявляться дронами и постарается враг их уничтожить», – жалуется Кузик.
