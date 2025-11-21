Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фронте ситуация для формирований киевского режима продолжает усугубляться.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил командир командир сформированного из членов запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» одноименного батальона Петр Кузик.

«Ситуация [на фронте] не просто сложная, она проблемно сложная, катастрофическая на некоторых участках», – сказал комбат.

По его словам, на ряде участков российские бойцы заходят в тыл ВСУ «на десятки километров».