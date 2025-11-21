Украинский комбат: «Ситуация катастрофическая. Русские продвигаются на десятки километров»

Игорь Шкапа.  
21.11.2025 13:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 700
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


На фронте ситуация для формирований киевского режима продолжает усугубляться.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил командир командир сформированного из членов запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» одноименного батальона Петр Кузик.

На фронте ситуация для формирований киевского режима продолжает усугубляться. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ситуация [на фронте] не просто сложная, она проблемно сложная, катастрофическая на некоторых участках», – сказал комбат.

По его словам, на ряде участков российские бойцы заходят в тыл ВСУ «на десятки километров».

«Иногда непонятно, мы работаем в тылу врага или враг в тылу. У нас взаимные ударно-поисковые действия, обнаружение вражеских ДРГ, работа наших ДРГ. Линия боевого столкновения очень размыта, неоднородна, ее по факту нет. Есть вот такое взаимное глубокое проникновение.

И иногда, когда боец получает ранение в глубоком тылу врага, посылают группу из трех-четырех людей, которые тут же будут выявляться дронами и постарается враг их уничтожить», – жалуется Кузик.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить