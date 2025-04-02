Украинские социологи манипулируют и нагло врут о народных настроениях – Бондаренко

Крупнейшие украинские социологические службы пытаются создать видимость того, что народ Украины готов продолжать войну сколько угодно долго.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, народ устал от войны. Но КМИС и другие структуры нас убеждают в противоположном – что народ не готов к компромиссам. Они говорят о том, Центр Разумкова и КМИС, буквально совсем недавно выдавали на-гора социологические данные, которые говорят, что народ наоборот, не хочет идти ни на какие компромиссы, они не готовы отдавать территории, они не готовы заключать мир ради мира, и так далее», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что в условиях войны у социологов появляется очень широкое поле для манипуляций.

«И тут начинается уже война социологов. Я очень скептически отношусь к результатам любой социологии в условиях войны. Любой социологии. Потому что я уверен, что необходима абсолютно другая методика. Количественные показатели не действуют, они абсолютно не являются репрезентативными в нынешних условиях.

Более того, около 80% граждан, респондентов отказываются отвечать на вопросы. Это мне говорят социологи. Я сам спрашиваю, а какой уровень отказов? Говорят, около 80% не хотят. Вот. В этих условиях я считаю, что на самом деле есть очень большая проблема доверия к результатам социологических опросов», – добавил Бондаренко.