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Между Венгрией и Украиной разразился очередной дипломатический скандал – Будапешт потребовал внести украинских чиновников в санкционный список.

Поводом стала принудительная мобилизация, в ходе которой этнический венгр умер после избиения украинскими силовиками.

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«Йожеф Себастьен был забит до смерти во время принудительного призыва»,- написал в своем блоге премьер Венгрии Виктор Орбан.

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«Где неправительственные организации, правозащитники и так называемые независимые СМИ? Венгра избили до смерти за отказ идти на войну. Это неприемлемо и требует решения», — заявил Сийярто.

Он подчеркнул что Будапешт будет оказывать давление на ЕС , чтобы тот занял единую позицию по вопросу «жестокого призыва на военную службу, в результате которого один венгр был забит до смерти».

Посол Украины в Будапеште был вызван в МИД для объяснений. При этом украинское дипломатическое ведомство решило отрицать факты. Посольство уверяет, что причиной смерти венгра якобы стала тромбоэмболия лёгочной артерии.

«Мы категорически отвергаем любые обвинения в принудительном призыве, жестоком обращении или нарушении прав человека», — с деланным негодованием оправдываются украинские дипломаты.

В принципе, беспредел украинских сотрудников ТЦК, которые хватают мужчин призывного возраста на улице, зачастую избивают и силой отправляют на фронт, не является секретом. Очень часто призываются люди с серьезными заболеваниями, поскольку комиссия проводится формально, а порой и вовсе отсутствует. Очевидно, что если бы подобное происходило в России, то Брюссель уже настрочил бы десятки осуждающих резолюций и санкций. В случае же с Украиной действует принцип «нашего сукиного сына».