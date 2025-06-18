Украина ведет работы над ядерным оружием – профессор Оксфорда
Украина ведет секретные работы по восстановлению ядерного оружия. Для этого у нее есть все необходимое, включая производство плутония.
Об этом в эфире видеоблога Times Radio заявил профессор Оксфордского университета, эмигрировавший с Украины ученый Влад Михненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очевидно, это должно быть очень секретно. Но я думаю, что да. Для зрителей будет полезно знать, что советские атомные электростанции на самом деле были заводами по производству плутония, а электричество было лишь побочным продуктом. Так что все они были скорее заводами по производству оружия, чем электростанцией. Это показала Чернобыльская катастрофа.
В Украине до сих пор работает атомная электростанция в западной части страны, но есть еще работающие атомные электростанции, которые могут производить плутоний. Я слышу, как депутаты все чаще говорят о ядерном варианте, так что я думаю, это очевидно», – заявил Михненко.
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