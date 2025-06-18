Украина ведет работы над ядерным оружием – профессор Оксфорда

Анатолий Лапин.  
18.06.2025 11:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 544
 
Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Украина ведет секретные работы по восстановлению ядерного оружия. Для этого у нее есть все необходимое, включая производство плутония.

Об этом в эфире видеоблога Times Radio заявил профессор Оксфордского университета, эмигрировавший с Украины ученый Влад Михненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ведет секретные работы по восстановлению ядерного оружия. Для этого у нее есть все...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очевидно, это должно быть очень секретно. Но я думаю, что да. Для зрителей будет полезно знать, что советские атомные электростанции на самом деле были заводами по производству плутония, а электричество было лишь побочным продуктом. Так что все они были скорее заводами по производству оружия, чем электростанцией. Это показала Чернобыльская катастрофа.

В Украине до сих пор работает атомная электростанция в западной части страны, но есть еще работающие атомные электростанции, которые могут производить плутоний. Я слышу, как депутаты все чаще говорят о ядерном варианте, так что я думаю, это очевидно», – заявил Михненко.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить