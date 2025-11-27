Украина имитировала согласие с планом Трампа и будет его забалтывать, – Волкер

Украина не примет публиковавшийся в СМИ «мирный план» – Киев на словах согласился с необходимостью заключения договора, но будет продолжать демагогию, забалтывая процесс.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

