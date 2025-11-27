Украина имитировала согласие с планом Трампа и будет его забалтывать, – Волкер

Анатолий Лапин.  
27.11.2025 14:15
  (Мск) , Киев
Украина не примет публиковавшийся в СМИ «мирный план» – Киев на словах согласился с необходимостью заключения договора, но будет продолжать демагогию, забалтывая процесс.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Моя первая реакция была: «Ну вот, опять. Мы принимаем российские предложения, оказываем некоторое давление на Украину. Это явно ни к чему не приведет. Украинцы не могут с этим согласиться. Европейцы не могут с этим согласиться. И в итоге мы это исправим. Мы как-нибудь это уладим, а потом Россия откажется это принимать, и мы снова будем пытаться понять, как надавить на Путина, чтобы он согласился на прекращение огня».

Так что знаете, это еще один раунд, как на саммите на Аляске…

Они (Украина, – авт.) знают, что лучше не спорить с Трампом и США, а сказать: «Мы всегда готовы говорить. Мы всегда готовы к переговорам, мы готовы встретиться в любое время и в любом месте, давайте приступим к работе». И именно так они и поступили, а Рубио отправили для этого в Киев. И Рубио понял, что это за план, и знал, что его нужно изменить.

Так что я думаю, это было хорошо разыграно, чтобы превратить неприемлемое в приемлемое, и теперь ответственность за прекращение огня лежит на России», – подтвердил худшие опасения Волкер.

 

