Украина пройдет через многолетние унижения ради морковки евроинтеграции
Бесконечные переговоры о перспективах вступления в ЕС для Украины обернутся новыми экономическими потерями.
Об этом в эфире видеоблога «Apasov» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Венгрия заблокировала открытие переговоров о первом кластере между Украиной и ЕС. Нам надо решить сейчас вопрос с Венгрией… Но открытие этих кластеров – это еще один симулятор. Нам теперь открытие переговоров по каждому кластеру будут объявлять так же, как объявляли каждое подписание соглашения безопасности с каждой из 27 стран, а потом говорить, а у нас нет гарантии безопасности.
Во-первых, эти переговоры могут затянуться на много лет вперед. Турция прошла большинство кластеров, но так и не достигла успеха. Во-вторых, решение должно быть ратифицировано всеми парламентами стран-членов участниц ЕС. Представьте себе, что потом парламент Венгрии не ратифицирует это соглашение, оно не вступит в силу», – сказал Бортник.
Он прогнозирует, что будут и другие претензии.
«И французские фермеры или немецкие дальнобойщики. Все попытаются что-то с нас поиметь. Получить от нас какие-то уступки и преференции в рамках этого переговорного процесса.
Все попытаются хотя бы урвать какой-то кусок чего-то интересного для себя. Через эту процедуру унижения, хотя политики назовут её по-другому, проходили все новые члены ЕС. И выходили они совсем другими странами. Без своей финансовой номенклатуры, без больших экономических игроков, без независимых внутренних экономических процессов, с отсутствием внешней политической субъектности», – подытожил эксперт.
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