Украина потеряла контроль уже и над частью Сумской области – украинский полковник
Россия уже не выйдет с территории Сумской области, где она создает «буферную зону». Эта территория будет использоваться в будущих переговорах и станет демилитаризованной в будущем, что означает утрату фактического контроля над ней со стороны Украины.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чем опасна Курская операция? Тем, что противник зашел и сейчас пытается укрепиться на территории уже Сумской области. Это уже совершенно другая геополитическая обстановка. Это означает, что они начали делать буферную зону.
А это я для зрителей, чтобы понимали, когда начнутся переговоры, с этой территории они уже не уйдут. А раз они не уйдут, то есть эта территория будет демилитаризована, то есть там и наших войск не будет. Я не знаю, даже будут там пограничники стоять? Не будут, именно украинские. Но эту территорию уже мы, можно сказать, потеряли», – заявил Стариков.
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