Украина потеряла контроль уже и над частью Сумской области – украинский полковник

Россия уже не выйдет с территории Сумской области, где она создает «буферную зону». Эта территория будет использоваться в будущих переговорах и станет демилитаризованной в будущем, что означает утрату фактического контроля над ней со стороны Украины.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама