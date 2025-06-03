Украина переходит от петлюровщины к бандеровщине

Анатолий Лапин.  
03.06.2025 09:24
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Украина потеряла возможность организованного государственного сопротивления и переходит к тактике террора.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина потеряла возможность организованного государственного сопротивления и переходит к тактике террора. Об этом в...

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«Это переход к бандеровщине, да, то есть от стадии петлюровщины, теряя возможности организованного государственного сопротивления – это петлюровщина, Украина в этой традиции переходит к бандеровщине, то есть это диверсионно-подрывная работа. Понятно, не только Украина, очевидно, что это обкатываются западными спецслужбами разные новые технологии, вопрос, насколько это повторяемо…

Разумеется, это был эскалационный шаг, и мы делаем прогноз, что лето будет предельно эскалационным. Поэтому я подчеркиваю, будет одновременная эскалация и переговорные вот эти все движения», – заявил Щелин.

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