Украина парализовала работу Крымского моста на 3 часа

Михаил Рябов.  
03.06.2025 12:43
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Транспорт


На Крымском мосту сегодня с утра на три часа было перекрыто движение транспорта. Специализирующийся на освещении ЧП канал Mash утверждает, что ПВО сбила украинский дрон, обломки которого упали на проезжую часть, к счастью, никого не задев.

А вот отслеживающий активность в зоне СВО канал «Треугольник» дал понять, что была и попытка атаки морскими беспилотниками, после чего специалистам пришлось провести проверку конструкций моста.

На Крымском мосту сегодня с утра на три часа было перекрыто движение транспорта. Специализирующийся...

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«Предприняли попытку комбинированного удара по Крымскому мосту с применением воздушных и морского дронов. Средства атаки уничтожены на подлёте/подходе. Мост повреждений не имеет», – пишет помогающий бойцам СВО волонтер Владимир Романов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», минувшей ночью Херсонская и Запорожская области подверглись массированному налёту дронов, ударивших по энергетической инфраструктуре, что на некоторое время обесточило часть населенных пунктов новых регионов РФ.

Это происходит на фоне того, что Москва до сих пор не дала ответа на удар по самолётам стратегической авиации. Правда, сегодня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прервал молчание, пообещав:

«Наша армия активно наступает и продолжит наступление. Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут».

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