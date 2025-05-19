У Зеленского нет планов прекратить войну. Он лишь имитирует дипломатию

Анатолий Лапин.  
19.05.2025 13:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Владимир Зеленский не имеет планов завершить конфликт на переговорах.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский не имеет планов завершить конфликт на переговорах. Об этом в эфире видеоблога...

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«Сами эти переговоры и все, что перед ними предшествовало, говорит о том, что на этих переговорах они не собирались ничего принимать, причем обе стороны. Вызывающая риторика Зеленского в стиле его предвыборной кампании «стадион, так стадион». Постоянные, в каждом его выступлении, мягко говоря, не дипломатичные выражения.

При этом он себя в принципе сдерживает по сравнению с его обычной риторикой, но видно, что это исключительно для того, чтобы его не обвинили в срыве переговоров. Ну, всё сквозит, что как бы планов именно в этот раунд получить даже то же прекращение огня у него нет. По крайней мере, я вижу это психологически в его поведении», – заявил Бекренев.

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