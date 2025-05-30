У США уже не получится догнать Россию и Китай в военном отношении – американский морпех

Разрыв между США с одной стороны и Россией и Китаем с другой в военном отношении стремительно увеличивается. Штаты больше не смогут восстановить свое господство, как это было в конце «Холодной войны».

Об этом в эфире видеоблога журналистки Рейчел Блевинс заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие высокопоставленные военные в США говорят об этом. Если послушать длинные, скучные, иногда трехчасовые слушания в Конгрессе, где выступают эксперты, и все говорят о том, что разрыв между США и остальным миром в военной сфере сокращается, и во много он снова увеличивается, но в пользу таких стран, как Россия и Китай. Это то, о чем я говорю, когда говорю о тикающих часах – они никогда не смогут восстановить свое господство, как в конце «Холодной войны», этого никогда больше не будет. Если посмотреть на подъем Китая, на военную промышленность России, как она развивалась за последние три года, возможно, с 2014-го года, как быстро она расширялась и внедряла инновации, какие системы они создали», – отметил он.