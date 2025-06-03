У России появились основания для удара по аэродромам США – бывший ЦРУушник

Елена Острякова.  
03.06.2025 12:32
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Атака СБУ на аэродромы стратегической авиации России опасна для отношений РФ и США, поскольку российские самолеты были выставлены открыто в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Американские самолеты стоят так же открыто.

Об этом бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака СБУ на аэродромы стратегической авиации России опасна для отношений РФ и США, поскольку...

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«Украина воспользовалась открытостью, необходимой для контроля над вооружениями между США и Россией и заявила: отлично,  мы можем использовать эту открытость и прозрачность и атаковать один из элементов российской ядерной триады. Это очень опасная ситуация, потому что русские прекрасно понимают, что произошло. Они будут сопоставлять факты и говорить, что США хотели этого. Если они не отреагируют должным образом, это может привести к еще более опасным атакам на стратегические ядерные силы России. Это укрепит тех на Западе, кто считает, что Россия – «бумажный тигр» и не будет выполнять свои угрозы о «красных линиях», и мы можем безнаказанно нападать на Россию», – сказал Биб.

Он напомнил, что новая ядерная доктрина России предусматривает ядерный ответ на атаки неядерной страны, проводимые при поддержке ядерного государства, и полагает, что Москва не обязательно ответит силой, но это «очень вероятно».

 «Я думаю, что русские посмотрят на это и скажут: у нас есть реальные основания подозревать, что украинцы сделали это при поддержке США – ядерной державы. Что случится, если ситуация, о которой мы предупреждали в нашей ядерной доктрине, действительно произошла, а мы ничего не сделали. Это может быть очень сложной ситуацией для России и спровоцировать новые атаки на нее», – резюмировал Биб.

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