«У нас мягкий живот»: американский озвучил теорию победы над Россией

Запад должен призвать президента РФ Владимира Путина остановиться на Украине «по всем интернет-ресурсам».

Об этом генерал ВВС США, бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США Филип Бридлав заявил «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя теория победы заключается в том, что когда мистер Путин поймет, что он не выиграет эту войну, это станет первым шагом к победе. Сейчас он абсолютно уверен, что может выиграть, потому что, глядя на Запад, видит его старое место. Когда ты приближаешься к врагу и вставляешь штык в его живот, если живот мягкий продолжай давить. Если твердый – подумай. У нас мягкий живот по отношению к России с 2008 года. Мы продолжаем поощрять плохое поведение. Если мы будем продолжать, мы проиграем», – сказал Бридлав.

Он считает, что Путин «должен посмотреть на Запад и отступить». В этом залог победы. Дал отставной генерал и более практический совет – предоставить Украине оружие для нанесения ударов по российским оборонным заводам.