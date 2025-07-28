«У нас мягкий живот»: американский озвучил теорию победы над Россией
Запад должен призвать президента РФ Владимира Путина остановиться на Украине «по всем интернет-ресурсам».
Об этом генерал ВВС США, бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США Филип Бридлав заявил «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Моя теория победы заключается в том, что когда мистер Путин поймет, что он не выиграет эту войну, это станет первым шагом к победе. Сейчас он абсолютно уверен, что может выиграть, потому что, глядя на Запад, видит его старое место. Когда ты приближаешься к врагу и вставляешь штык в его живот, если живот мягкий продолжай давить. Если твердый – подумай. У нас мягкий живот по отношению к России с 2008 года. Мы продолжаем поощрять плохое поведение. Если мы будем продолжать, мы проиграем», – сказал Бридлав.
Он считает, что Путин «должен посмотреть на Запад и отступить». В этом залог победы. Дал отставной генерал и более практический совет – предоставить Украине оружие для нанесения ударов по российским оборонным заводам.
«Мы должны дать Украине возможность уничтожить производственные мощности России и отключить их. Пока мы не внесем фундаментальные изменения в концепцию воздушной войны, мы не сможем переломить ситуацию. Мистер Путин сидит там и думает: я в порядке, Америка и Запад им запрещают, они не будут в нас стрелять. Они не смогут нам ответить в Крыму, пока не разработают свое оружие. Это самое важное изменение в этой войне, которое необходимо», – сказал Бридлав.
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