У Макрона оправдались перед Захаровой за салфетку. Говорят – это не кокаин

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Продолжает обрастать официальными комментариями и самыми фантастическими предположениями загадочная история с неким, похожим на сверток предметом, фигурирующим на видео с французским президентом Эммануэлем Макроном из поезда, двигавшегося на минувших выходных в Киев.

Напомним, когда сопровождавшие еврочетверку репортеры неожиданно зашли в купе, Макрон и Мерц быстро убрали со столика некие предметы, в которых комментаторы заподозрили не то скомканную бумажку не то пакетик с белым порошком и дожечку для кокаина.

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В свою очередь, Елисейский дворец утверждает, что президент Франции убрал со стола простую бумажную салфетку. А предположения о наркотиках назвал «фейковыми новостями», распространяемыми «врагами Франции».

«Это салфетка, чтобы высморкаться. Это европейское единство для построения мира. Когда это единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что обычная салфетка превращается в наркотики», – говорится в сообщении в официальном аккаунте Елисейского дворца.

Так в администрации Макрона отреагировали на активно распространяемые в Сети и подхваченные российским МИДом версии о том, что по дороге в Киев президент Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер якобы употребляли наркотики.

Еще до публикации Елисейского дворца лояльные Макрону французские медиа проанализировали видео и пришли к выводу, что Макрон якобы убрал со стола платок для носа. А Мерц – обычную мешалку.

Спикер российского МИД Мария Захарова не преминула подколоть европолитиков комментарием «Сели в поезд и дунули».

«Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов», – написала Захарова в соцсети.

Сам по себе этот эпизод, что называется, яйца выеденного не стоит. Однако примечательно, как вовлеченные в него политики принялисб актвно оправдываться, причем, по официальным каналам.