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Молдова сделает окончательный выбор между Россией и Западом на предстоящих осенью парламентских выборах.

Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью ютуб-каналу «Книжный день Центр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что готовится последняя битва в ходе которой либо прозападный режим Санду потерпит крах, либо окончательно будет подавлена пророссийская оппозиция, все виды российского присутствия. Это битва связана с предстоящими парламентскими выборами 28 сентября. Они будут проходить в реально уникальных условиях, когда активно действует европейское гестапо, которое подавляет любое инакомыслие, не вписывающееся в парадигмы евробюрократии», – сказал Соин.

Он считает, что структуры Сороса и евробюрократия сейчас используют Молдову как «пробирку» для проведения «фашистских опытов».