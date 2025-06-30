Третьего не дано: Молдову в сентябре ждёт «Сталинградская битва» за идентичность

Елена Острякова.  
30.06.2025 16:15
  (Мск) , Москва
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Война, Выборы, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Сопротивление


Молдова сделает окончательный выбор между Россией и Западом на предстоящих осенью парламентских выборах.

Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью ютуб-каналу «Книжный день Центр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова сделает окончательный выбор между Россией и Западом на предстоящих осенью парламентских выборах. Об...

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«Я считаю, что готовится последняя битва в ходе которой либо прозападный режим Санду потерпит крах, либо окончательно будет подавлена пророссийская оппозиция, все виды российского присутствия. Это битва связана с предстоящими парламентскими выборами 28 сентября. Они будут проходить в реально уникальных условиях, когда активно действует европейское гестапо, которое подавляет любое инакомыслие, не вписывающееся в парадигмы евробюрократии», – сказал Соин.

Он считает, что структуры Сороса и евробюрократия сейчас используют Молдову как «пробирку» для проведения «фашистских опытов».

«Эти осенние выборы – это своеобразный «Сталинград», когда определится, потеряем мы Молдову или нет. По моей информации, Санду запросила у Запада вариант, при котором она сначала выигрывает выборы, а потом прихлопывает Гагаузию с Приднестровьем. Если Санду увидит, что она проигрывает, она ускорит процесс применения силы для того, чтобы был повод ввести военное положение и отменить выборы, как это сделано на Украине», – заключил Соин.

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