Трамп – трус, можно забыть про США как союзника Украины – иноагент Бабченко

Анатолий Лапин.  
06.06.2025 11:32
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


США не являются больше союзником Украины.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бежавший в Израиль иноагент Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США не являются больше союзником Украины. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ...

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«Он сначала делает такие громкие заявления, а потом, когда сталкивается действительно с каким-то сопротивлением, просто тупо сдаёт назад и всё. Его просекли, эту его особенность. Чувак оказался трус, оказался просто никто, никчёмная личность во главе сверхдержавы.

Три дня молчал, потом вот это вот заявление, а теперь мы узнаём, что ещё и комплексы ПВО, которые предназначались Украине, он переправил на Ближний Восток. Ну все, про США можно забыть как про нашего союзника, про Трампа как нашего союзника можно забыть. Его бессмысленно уже обсуждать», – заявил Бабченко.

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