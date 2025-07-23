«Трамп ошибается. Россия готова победить в этой войне» – американский эксперт по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп слишком поздно для этого конфликта решил бряцать передачей остатков американского оружия Украине.

Об этом на канале «Al Arabiya» заявил американский эксперт по нацбезопасности Брэндон Вайхерт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что это ошибка, при всём уважении к Трампу, но он думает, что передав Украине всё то немногое оружие, которое у нас осталось, он каким-то образом получит рычаги влияния. Но я смотрю на 160 тысяч российских солдат, готовых к наступлению этим летом, они сосредоточены вдоль Донецка, Харькова, что, на мой взгляд, не очень хорошо для украинцев.

Я надеялся, что к этому времени мы уже будем вести переговоры по мирному урегулированию. Но президент Трамп решил не выполнять своё предвыборное обещание. Это может обернуться против него и НАТО, потому что, на мой взгляд, Россия готова победить в этой войне», – сказал Вайхерт.