Трамп не спешит ссориться с Россией, хотя на него все сильнее давят со всех сторон

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Американские СМИ пишут, что Дональд Трамп рассматривал возможность введения новых санкций против России, но пока воздерживается от этого шага, чтобы не рвать налаживающиеся отношения с Путиным.

В частности, он отказался поддержать двухпартийный законопроект Сената, предложенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом из Южной Каролины, предусматривающим 500-процентные пошлины на импорт из любой страны, покупающей российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

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«После того, как в прошлом месяце Трамп назвал Путина «совершенно безумным», он смягчил тон и заявил, что дает российскому лидеру две недели на демонстрацию прогресса. Сейчас он утверждает, что хочет заручиться поддержкой Путина в заключении ядерного соглашения с Ираном», – отмечает CNN.

Как признался на онлайн-встрече Defense Writers Group.председатель комитета Сената по вооруженным силам, республиканец Роджер Уикер, Трамп лично попросил Сенат не рассматривать на этой неделе законопроект Грэмма-Блюменталя об ужесточении санкций

Отбиваясь от упреков антироссийских «ястребов» в отсутствии президентской поддержки продвижения в Сенате законопроекта Грэма-Блюменталя, спикер Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что ее шеф «оставляет введение санкций в отношении России в запасе, на случай, если этот инструмент действительно понадобится».

«И я хотела бы напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца. Год назад представить прямые переговоры между Россией и Украиной было невозможно. И именно благодаря настойчивости и решительности президента положить конец этой войне эти страны сели за стол переговоров. Так что он готов применить санкции, если сочтет нужным. А Сенат и Конгресс прекрасно понимают, что именно президент руководит внешней политикой США и выполняет эту роль, как следует», – добавила Ливитт.

А спикер Госдепа Темми Брюс, отвечая на вопрос, что побудило Трампа отстраненно анонсировать следующий удар России по Украине в ответ на операцию СБУ, сослалась на вчерашний телефонный звонное Трампа Путину:

«Президент Трамп хорошо знает президента Путина – со временем он четко сформулировал свое мнение о нем. И он продолжает делать все, чтобы достичь мира. Я думаю, что именно такова его рамка мышления.Именно поэтому американцы ему доверяют и правильно поступают. И если кто вообще способен это сделать — это будет президент Трамп».

Тем временем, давление на Трампа по поводу ужесточения антироссийских санкций оказывают уже не только внутренние лоббисты типа Грэма сотоварищи, но и Евросоюз и даже лидеры отдельных стран НАТО. В частности, сегодня к этому Трампа призвал президент Финляндии Александер Стубб.

«Я говорил с сегодняшнего дня по телефону с президентом Трампом и с президентом Зеленским. Европа едина, нужны более сильные санкции как со стороны Конгресса США, так и со стороны Европейского Союза, чтобы оказывать давление на Россию. Спасибо вам сенатор Грэм и сенатор Блюменталь за вашу работу», — написал Стубб в соцсети X, похвалив американских соавторов санкционного законопроекта.

Нетерпение ЕС можно понять. Как призналась в интервью Politico Урсула фон дер Ляйен, Брюссель планирует синхронизировать свои санкции с американскими и, как пишет портал EUObserver, из-за колебаний Трампа боится не успеть подготовить 18-й пакет к саммиту G7, который пройдет в канадской провинции Альберта 15-17 июня.

Заявленная цель — заставить президента России согласиться на переговоры на невыгодных условиях.

«Мы в первую очередь заинтересованы в санкциях против российской энергетики и перекрытии источников финансирования России», – пояснила глава Еврокомиссии.

Ожидается, что санкции ЕС будут включать ограничения в отношении компаний, связанных с двумя газопроводами «Северный поток» между Россией и Германией, а также снижение предельной цены на нефть.

После встречи с Линдси Грэмом, американским архитектором санкций, фон дер Ляйен заявила, что она рада его планам усилить давление на Россию. Однако речи о введении 500-процентных тарифов против получателей российских нефтепродуктов по аналогии с США не идет, уточнил позднее спикер Еврокомиссии.

Как указывает обозреватель РБК Павел Демидович, Россия изначально недооценила готовность Европы к эскалации, как политической, так и санкционной.

«Когда в 2014 г санкции США и ЕС ограничили предоставление финансовых услуг российским фирмам, доля глобального кредита в Россию, деноминированного в долларах США, к 2021 гг упала с 65% до 25%, в то время как доля в евро возросла с 20% до 45%. Эта евроизация была связана с увеличением «риска расчётов» в долларах США из-за экстерриториальности американских санкций, нацеленных на пользователей доллара. Евро воспринималось как менее рискованное: ЕС долгое время выступал против экстерриториального применения санкций, даже своих собственных, что давало больше уверенности кредиторам и должникам в их будущей способности обслуживать требования в евро. Это видно и по изменению структуры резервов Банка России: доля доллара США снизилась на 27 проц п с нач 2018 г по сер 2021 г, а в евро – выросла на 10 проц п до 32,3%. В итоге, 80% замороженных активов Банка России находится в Европе, более $200 млрд – в Бельгии», – пишет он в соцсети.

Тем временем, Грэм, как пишет издание The Hill, сегодня предложил исключить российскую нефть из своего законопроекта о санкциях.

Издание отмечает, что такое исключение может помочь странам Европы, по-прежнему импортирующим российский газ и оказывающим военную поддержку Украине, а также другим партнерам США, балансирующим на границе между поддержкой связей с Москвой и оказанием помощи Киеву.

Грэм заявил, что исключение будет применяться к странам, оказавшим «существенную» помощь Украине.

«Многие страны по-прежнему покупают российскую нефть и газ, но в меньшем объеме. Некоторые европейские страны по-прежнему поддерживают отношения с Россией, но они очень помогли Украине. Они пострадают от законопроекта и заслужили свое право на исключение. Те, кто помог Украине осмысленно, получат исключение. Поэтому я хочу их выделить. Я говорю Китаю: если вы не хотите иметь 500-процентную пошлину, помогите Украине», — заявил Грэм.

Республиканские законодатели дали понять, что они ждут зеленого света от Трампа, прежде чем вынести законопроект на обсуждение.

«Мы отдельные субъекты, которые координируют свои действия друг с другом», – сказал Грэм, говоря о том, диктует ли Трамп, когда законопроект будет представлен на рассмотрение.

Издание отмечает, что такой шаг может иметь большие последствия для Индии, близкого союзника США, поддерживающего глубокие связи с Россией. Индия является самым большим покупателем российской нефти, но оказала Украине гуманитарную поддержку. Хотя Индия не оказывала прямую военную поддержку Украине, она позволила европейским странам закупать индийские боеприпасы, предназначенные для Киева.