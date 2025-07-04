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Из-за увеличения расходов на оборонный сектор и бремени антироссийских санкций, народы европейских стран заметно обеднеют и устроят волнения. Между тем настойчивый президент Орбан добился от Трампа освобождения атомной энергетики Венгрии от груза санкций, чем фактически спас соотечественников от неизбежного скачка тарифов.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в НАТО формируется большинство, которое понимает, что любой серьезный конфликт с Россией приведет к Третьей мировой войне. Это вот, с одной стороны, разумные люди… С другой стороны, в Гааге прошел саммит НАТО, и там были решения о беспрецедентном увеличении военных расходов. То есть совершенно разные силы. Какие сценарии вы видите?», – спросил ведущий.

«Говорить о том, что из-за того, что они повысили до 5% расходы на оборону, экономика Европы прямо сейчас рухнет, наверное, не стоит. Конечно, это будет тяжелее, там придется затянуть пояса, но пояса-то будет затягивать на себе не Кайя Каллас, да и не Урсула фон дер Ляйен, а затягивать будет простой народ. Соответственно, будут какие-то волнения, начнётся дестабилизация. Сейчас они там пытаются протащить в некоторых странах опять призыв. Это многим не нравится. Там даже женщин в Дании призывают. Ну мы эти информационные вбросы видим сейчас», – сказал Фатигаров.