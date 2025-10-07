Только новый Нюрнбергский процесс в Киеве сможет денацифицировать Украину
Чтобы денацифицировать Украину, нужно провести в Киеве аналог Нюрнбергского процесса.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог и публицист Леонид Крутаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Перед нами поставлена задача денационализации украинской территории. Это же озвучено, вместе с демилитаризацией.
Есть один пример такого – Нюрнбергский процесс. Пока в Киеве не пройдут определённые войска, не будет проведено вскрытие могил на Донбассе, история с Бучей», – сказал Крутаков.
«Пока не будет показано, кто преступник и сколько жертв, и пока это не будет осуждено публично, люди понесут наказание, а в Киеве не сменится режим, – мы ничего не поменяем в этой конструкции.
Пока останутся наследники того режима, который стрелял на Майдане своих людей, чтобы потом через кровь прийти к власти, мы будем иметь то, что имеем. А по линии Суровикина не решается конфликт», – подытожил он.
