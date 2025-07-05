США должны не сокращать накачку Украины оружием, а дать ВСУ всё необходимое для продолжения бесконечной войны с Россией.

Об этом говорится в свежей публикации журнала The Atlantic – одного из старейших изданий Америки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы продолжат внедрять инновации, создавать новые виды автоматизированного оружия, новые беспилотники, новое программное обеспечение. Они будут продолжать бороться, потому что альтернативой является конец их цивилизации, их языка и, для многих из них, их жизни», – говорится в публикации.

Автор резко критикует команду Дональда Трампа за прекращение финансирования USAID и рупоров антироссийской пропаганды вроде «Радио Свобода».

«Если все эти изменения станут постоянными, у США больше не будет никаких инструментов для общения с российской общественностью или противодействия российской пропаганде как внутри России, так и по всему миру», – пишет издание.

Особое недовольство выражается одним из главных переговорщиков Трампа с Кремлем.

«Внутри США российскую пропаганду наиболее громко и эффективно продвигают назначенцы президента США. Стив Уиткофф, девелопер недвижимости, который стал главным переговорщиком Трампа с Россией, несмотря на отсутствие знаний о российской истории или политике, регулярно повторяет ложные тезисы российской пропаганды.

Он повторил мнение Путина, которое он, возможно, слышал от самого российского президента, о том, что «Украина – это просто фальшивая страна, что они просто сложились в такую мозаику, эти регионы».

Уиткофф, похоже, также согласился с Путиным в том, что украинские территории, проголосовавшие за независимость от Москвы в 1991 году, в некотором роде являются «российскими».

Принимая спорные заявления как факт, Уиткофф также помогает Путину продолжать его войну. Чтобы удержать россиян на плаву, посеять разногласия среди союзников Украины и, возможно, даже посеять сомнения внутри самой Украины, Путину нужно изобразить украинское дело безнадежным, а украинские «требования» – необоснованными», – сокрушаются авторы The Atlantic.