The Аmerican Conservative: Азербайджан – ненадежный союзник США, Алиев – диктатор

Дональд Трамп напрасно влез в историю с противостоянием Армении и Азербайджана, Баку – ненадежный союзник США, пишет на страницах Аmerican Conservative Эльдар Мамедов, эксперт института Куинси.

«Следует задаться вопросом: почему Америка вообще участвует в многовековом конфликте в 6000 милях отсюда, в месте, которое не представляет для США особой стратегической ценности?

…Это может стать скользкой дорожкой к новым обязательствам Америки в сфере безопасности. Произраильские лоббисты , неоконсерваторы и евангелические группы давно преувеличивают важность Азербайджана для США; последнее, что нужно Америке, — это ещё один ненадёжный союзник, втягивающий её в региональные дрязги…

…Кавказ – это регион, где интересы США минимальны, но риски вовлечения в конфликт высоки. В отличие от Украины, армяно-азербайджанский конфликт не имеет прямого отношения к безопасности Америки. Дипломатический капитал Америки гораздо лучше направить на прекращение российско-украинской войны – единственного конфликта, который действительно может перерасти в мировую войну, положившую конец цивилизации, – чем на вмешательство в кавказские распри», – говорится в публикации.