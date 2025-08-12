The Аmerican Conservative: Азербайджан – ненадежный союзник США, Алиев – диктатор
Дональд Трамп напрасно влез в историю с противостоянием Армении и Азербайджана, Баку – ненадежный союзник США, пишет на страницах Аmerican Conservative Эльдар Мамедов, эксперт института Куинси.
«Следует задаться вопросом: почему Америка вообще участвует в многовековом конфликте в 6000 милях отсюда, в месте, которое не представляет для США особой стратегической ценности?
…Это может стать скользкой дорожкой к новым обязательствам Америки в сфере безопасности. Произраильские лоббисты , неоконсерваторы и евангелические группы давно преувеличивают важность Азербайджана для США; последнее, что нужно Америке, — это ещё один ненадёжный союзник, втягивающий её в региональные дрязги…
…Кавказ – это регион, где интересы США минимальны, но риски вовлечения в конфликт высоки. В отличие от Украины, армяно-азербайджанский конфликт не имеет прямого отношения к безопасности Америки. Дипломатический капитал Америки гораздо лучше направить на прекращение российско-украинской войны – единственного конфликта, который действительно может перерасти в мировую войну, положившую конец цивилизации, – чем на вмешательство в кавказские распри», – говорится в публикации.
Автор считает, что принятая Пашиняном и Алиевым в присутствии Трампа декларация обеспечивает перемирие лишь «в краткосрочной перспективе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Но она ничего не делает для устранения коренных причин конфликта. Хуже того, она поощряет агрессию, создаёт риск ненужной конфронтации с Ираном и создаёт условия для будущих обязательств Америки в регионе, которые лучше оставить региональным державам. Подлинный мир требует осуществимых гарантий, взаимных уступок и чётких условий – ничего из этого здесь не существует…
В декларации расплывчато утверждается «территориальная целостность», но не рассматривается вопрос оккупации Азербайджаном как минимум 83 квадратных миль армянской территории. Без обязательства о выводе войск это скорее ратификация завоевания, чем мирное соглашение».
Мамедов называет режим Ильхама Алиева диктатурой, осуществившей этнические чистки в Карабахе, «в результате которой были насильственно изгнаны 100 000 армян».
«Баку не предлагает Вашингтону ничего стратегически ценного, кроме эпизодических антииранских заявлений, которые едва ли стоят морального компромисса в виде принятия диктатуры, только что подвергшей христианской чистке».
