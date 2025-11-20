Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава украинской разведки Кирилл Буданов (в списке террористов в РФ), некогда обещавший «громадянам» скорый захват Крыма, теперь утверждает, будто разузнал планы российской армии по полному освобождению Донбасса от ВСУ к весне 2026 года и выходу к Запорожью.

«Поставили себе целью полную оккупацию Донецкой области, хотят это сделать в весенний период, весной 26-го. Это нереально, полная оккупация Донецкой области, даже расчетная, нереальна в такие сроки никак. Задание заранее провальное ставится, но они будут пытаться. На юге – там их попытки подойти впритык к городу Запорожье… Заставить и военное командование отойти с Левобережья, и гражданское население покидать город. Это та же тактика, которая была в городе Покровск, кстати», – заявил Буданов.

Отметим, что украинская пропаганда давно использует дешевый прием псевдо-раскрытия военных планов России – утверждая, будто русской армии приказано достичь определенных целей то «к 9 мая», то «к дню рождения Путина» и т.п.

Это позволяет отвлечь внимание от продолжающегося отступления ВСУ – вместо этого населению объявляется о «сорванных планах России».