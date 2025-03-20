Сядет надолго: В Крыму поймали «инициативную» предательницу

Виктор Орлов.  
20.03.2025 14:38
  (Мск) , Симферополь
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Госизмена, Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Украина


В Симферополе задержана жительница Джанкойского района, которая осуществляла сбор, хранение и передачу украинской стороне сведений в отношении российских военных объектов.

В Симферополе задержана жительница Джанкойского района, которая осуществляла сбор, хранение и передачу украинской стороне...

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«28-летняя женщина вступила в один из украинских каналов мессенджера «Телеграм» и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону», – сообщает ФСБ.

По заданию куратора из управления разведки Минобороны Украины гражданка выезжала на указанные им места и осуществляла фотофиксацию находящихся там объектов, подтверждала или опровергала их местоположение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кроме того, женщина инициативно отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. Информация предназначалась для использования противником при нанесении ракетных ударов», – уточняют правоохранители.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.  Подозреваемая дает признательные показания.

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