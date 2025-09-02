СВО продолжится, пока Украина не подпишет капитуляцию, – экс-аналитик ЦРУ

Анатолий Лапин.  
02.09.2025 10:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 429
 
Спецоперация, Украина


Россия могла бы завершить СВО победой намного быстрее, но ее цель – демилитаризировать Украину. Поэтому спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока ВСУ не будут уничтожены и Киев не подпишет капитуляцию.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера в интернете появилась статья, в которой говорилось, что Россия могла бы выиграть эту войну гораздо быстрее, но, похоже, они просто заинтересованы в том, чтобы убить как можно больше украинcких солдат.

В начале (СВО) Владимир Путин сказал, что у них две цели: демилитаризировать Украину и денацифицировать Украину. Ну как можно демилитаризировать страну? Нужно уничтожить ее армию.

И один из способов уничтожить ее армию – это создать ситуацию, когда они нападут, а вы сможете их убить. И это то, что сейчас происходит. И это будет продолжаться до тех пор, пока Украина не подпишет документ о капитуляции», – заявил Джонсон.

