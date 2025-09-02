Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия могла бы завершить СВО победой намного быстрее, но ее цель – демилитаризировать Украину. Поэтому спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока ВСУ не будут уничтожены и Киев не подпишет капитуляцию.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

