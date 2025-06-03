Сумское направление: ВСУ не в состоянии остановить продвижение русских

Площадь территории, контролируемая киевским режимом в Сумской области, продолжает сокращаться. ВСУ не в состоянии остановить продвижение российской армии – пусть и не стремительное, но достаточно динамичное по меркам нынешнего этапа СВО.

«Ситуация на севере Сумщины продолжает усложняться за счет постоянного давления врага и большого количества пехоты», – пишет вражеский ресурс Deep State.

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На их карте можно увидеть достаточно обширную серую зону, которая по факту уже является занятой ВС РФ территорией, что, впрочем, косвенно признают и сами украинские аналитики.

«Предварительно на уточнении находятся населенные пункты, которые потенциально могут быть уже захвачены, а именно: Кондратовка, Водологи, Алексеевка. В Кондратовке фиксируется кацапская пехота, ее пытаются уничтожать, но количественное преимущество сказывается, поэтому удержать село трудно. В Алексеевке был остановлен враг на северных окраинах, но так же применяется тактика постоянного «раша» со стороны врага, поэтому там идут тяжелые бои», – отмечается в публикации.

Идут жалобы на погоду, позволяющую русским «летать и работать артой».

«Враг поставил ставку на продвижение в сторону населенного пункта Хотень, куда стянуто большое количество пехоты и на пути значительно меньше препятствий, чтобы подобраться к поселку. Угрозой в продвижении врага является его выход на расстояние 20-25 километров, что позволит долетать на FPV-дронах в город Сумы. Вдобавок север Сумщины усеян высотами, что предоставляет благоприятную обстановку для этих полетов. Противовеса «оптоволокну» на сегодняшний день как такового нет, как и преимущества в количестве дронов и экипажей, чтобы уничтожать дронщиков противника. Поэтому пока ситуация складывается не лучшим образом, хотя непосредственно бойцы Сил Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы сдержать натиск врага. Отдельно можно отметить проблему с людьми для сдерживания противника, которых кардинально не хватает, и на которую сетуют бойцы», – пишет Deep State.

Признает провал обороны на Сумщине и офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов.

«Имея такой надежный тыл в Сумской области во время Курской операции, мы так и не смогли построить нормальную линию обороны, чтобы защищать его сейчас. То, что я сейчас вижу своими глазами, – тренировочный полигон, не больше. Нынешний государственный «организм» не способен защищать даже то, из чего сам обогащается. Или президент возьмется за коррупционеров так, как ТЦК — за уклонистов или уклонистам скоро негде будет воевать», – мрачно прогнозирует Бунятов.

В российских источниках, напротив, царят оптимистичные настроения.

«Мы очевидно уже идем на Хотень (расположенную в 12 км от северной окраины Сум), которую попытаемся превратить в нашу опорную точку и место накопления резервов (это единственный здесь поселок городского типа с крепкими капитальными строениями) и лесистые холмы северо-восточнее города, где можно накапливать и укрывать все что угодно (я там вырос и знаю эти места очень хорошо). И это станет отличным плацдармом для воздушной БПЛА-блокады города и для подготовки его штурма», – описывает ситуацию уроженец Сумщины, военный блогер Юрий Подоляка.

Он в очередной раз призвал земляков покинуть Сумы и вернуться в город после освобождения.